Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Kadir Topbaş'ın cenazesinde sürpriz bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı. İmamoğlu bu görüşmede Erdoğan'dan iki talepte bulunmuş.

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çok sayıda siyasinin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN VE İMAMOĞLU ARASINDA KISA GÖRÜŞME

Topbaş'ın cenaze törenine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Cenazede birlikte görüntü vermeyen Erdoğan ve İmamoğlu arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı.

İKİ TALEPTE BULUNDU

Bu görüşmede İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz" dediği öğrenildi.