Toparlanmam Lazım şarkı sözleri! Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım sözleri nelerdir?

Kerim Araz ve Irmak Arıcı'nın birlikte söyledikleri yeni şarkısı Toparlanmam Lazım Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 3 milyon izlenme ve 74 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Toparlanmam Lazım şarkı sözleri nelerdir? Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım sözleri sizlerle...

Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.

KERİM ARAZ FT. IRMAK ARICI - TOPARLANMAM LAZIM ŞARKI SÖZLERİ

Umudum Gecene Düşer Orada Boğulur

Bir Çıkış Yolu Yok Malum

Deli Gönlüme Bu Şişelerin Sonu Hep Umut

Yarınım Yok Yok Malum

*****

Düşüyorum Toparlanmam Lazım

Susmam Lazım

Anilari Silip Unutmam Lazım

Gönlüm Değil Hiç Razi

Geçmişi Silip Bugüne Dönmem Lazım

Savaşmam Lazım

Bana Şimdi Bir Sigara Birde Sen Lazım

Onu Yakmam Lazim

*****

Umudum Gecene Düşer Orada Boğulur

Bir Çıkış Yolu Yok Malum

Deli Gönlüme Bu Şişelerin Sonu Hep Umut

Yarınım Yok Yok Malum

*****

Yapamıyorum Yine Söz Geçiremiyorum Kendime Bak

Alışamıyorum Zindan Evim Odam Hep Pişman Oluyorum Of

Sonu Yok Sonu Yok Sonu Yok

Bu Yolun Bana Hiç Sonu Yok

Doluyor Doluyor Doluyor

Kurtuluşun Adı Yok

*****

Umudum Gecene Düşer Orada Boğulur

Bir Çıkış Yolu Yok Malum

Deli Gönlüme Bu Şişelerin Sonu Hep Umut

Yarınım Yok Yok Malum

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

13 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım şarkısı toplamda 3.3 milyon izlenme ve 74 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz & Müzik : Kerim Araz

Düzenleme : ilkan Günüç/Kerim Araz

Mix & Mastering : ilkan Günüç

Yönetmen : Emre Alev