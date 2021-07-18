Toparlanmam Lazım şarkı sözleri! Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım sözleri nelerdir?
Kerim Araz ve Irmak Arıcı'nın birlikte söyledikleri yeni şarkısı Toparlanmam Lazım Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 3 milyon izlenme ve 74 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Toparlanmam Lazım şarkı sözleri nelerdir? Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım sözleri sizlerle...
Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.
KERİM ARAZ FT. IRMAK ARICI - TOPARLANMAM LAZIM ŞARKI SÖZLERİ
Umudum Gecene Düşer Orada Boğulur
Bir Çıkış Yolu Yok Malum
Deli Gönlüme Bu Şişelerin Sonu Hep Umut
Yarınım Yok Yok Malum
*****
Düşüyorum Toparlanmam Lazım
Susmam Lazım
Anilari Silip Unutmam Lazım
Gönlüm Değil Hiç Razi
Geçmişi Silip Bugüne Dönmem Lazım
Savaşmam Lazım
Bana Şimdi Bir Sigara Birde Sen Lazım
Onu Yakmam Lazim
*****
Umudum Gecene Düşer Orada Boğulur
Bir Çıkış Yolu Yok Malum
Deli Gönlüme Bu Şişelerin Sonu Hep Umut
Yarınım Yok Yok Malum
*****
Yapamıyorum Yine Söz Geçiremiyorum Kendime Bak
Alışamıyorum Zindan Evim Odam Hep Pişman Oluyorum Of
Sonu Yok Sonu Yok Sonu Yok
Bu Yolun Bana Hiç Sonu Yok
Doluyor Doluyor Doluyor
Kurtuluşun Adı Yok
*****
Umudum Gecene Düşer Orada Boğulur
Bir Çıkış Yolu Yok Malum
Deli Gönlüme Bu Şişelerin Sonu Hep Umut
Yarınım Yok Yok Malum
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
13 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Kerim Araz feat. Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım şarkısı toplamda 3.3 milyon izlenme ve 74 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz & Müzik : Kerim Araz
Düzenleme : ilkan Günüç/Kerim Araz
Mix & Mastering : ilkan Günüç
Yönetmen : Emre Alev