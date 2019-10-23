Topal Şükran'ın Maceraları Filmi

23.10.2019 15:58

Şükran, 10 yaşındayken geçirdiği kazanın ardından sakar kalır. Artık yetişkin bir kadın olan Şükran, insanlar ile arasında bir bağ kurmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamaz. Karşı cins ile kurduğu ilişkilerde her daim mutsuz olan Şükran, hem cinsine yönelmeye karar verir. Ancak burada da durum pek farklı olmaz. Büyük bir çaresizlik içinde olan Şükran'ın durumu aslında diğer insanlardan çok da farklı değildir.

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Serhat Kılıç, Demet Evgar, Halil Babür

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Topal Şükran'ın Maceraları

Yapımcı Firma: TN Yapım

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TN Yapım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com