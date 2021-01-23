İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti

Yaptığı paylaşımlarla, İbrahim Tatlıses'i topa tutan şarkıcı Aydilge, dikkat çeken sözlerine bugün de devam etti. 41 yaşındaki şarkıcı, "İbrahim Tatlıses'ı sevmek zorunda mıyız?' diye başladığı eleştirilerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek sitem etti.

Şarkıcı Aydilge, dokuz yıllık aradan sonra İbo Show programı ile izleyiciye yeniden 'merhaba' diyen İbrahim Tatlıses'i, eleştirileriyle dün topa tutmuştu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ünlü türkücü hakkında art arda açıklama yapan Aydilge, dikkat çeken sözlerine bugün açıklık getirdi.

SÖZLERİ YANLIŞ AKTARILINCA SİTEM ETTİ

Açıklamalarını dün olduğu gibi bugün de Twitter üzerinden sürdüren sanatçı, "Dün 'İbrahim Tatlıses'ı sevmek zorunda mıyız?' diye bir tweet dizisi yazmıştım. Yazdıklarım da duruyor. Fakat bazı magazin siteleri 'İbrahim Tatlıses'ten nefret ediyorum' şeklinde ağzımdan çıkmayan bir cümle eklemiş, çok okunsun diye! Böyle bir cümlem tabi ki yok. Off!" diyerek sitem etti.

Aydilge

"BU HADDİN SINIRLARINI KİM BELİRLEDİ?"

İbrahim Tatlıses'i hedef aldığı sözlerinde türkücünün, kadınlara uyguladığı şiddeti gündeme getiren Aydilge, "Bu haddin sınırlarını kim belirledi? Kadınları aşağılamakta bir sınırı yokken, neden bir yorumcuyu sevmemek had bilmezlik oldu?" sözlerinde bulunmuştu.

"SEVMEK ZORUNDA MIYIZ?"

Açıklamalarına "İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız? diyerek devam eden 41 yaşındaki şarkıcı, "Neden sevmediğini söyleyenler, elitist olmakla ya da prim yapmakla suçlanıyor? Neden Türkiye'nin en büyük sesi olduğunu kabul etmek zorunda herkes? 'Kadın dediğin dayak da yemeli' diyen biri için neden müzik ayrı kişilik ayrı şeklinde bakmak zorundayız? İsteyen öyle baksa, isteyen sevse, isteyen sevmese olmaz mı? Neden İbrahim Tatlıses dinlediğini itiraf etmek diye bir mevzu var? Gizli gizli herkesin dinlediği, utandığı için bunu sakladığı fikri nereden çıktı? Sevmeyenler neden haddini bilmeli?" şeklinde konuşmuştu.