Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
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Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk(11) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk(11) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elektrik direklerini değiştiren özel bir firmaya ait iş makinası, halat yardımıyla kaldırdıkları direğin halattan çıkması sonucu, top oynayan ve kaçan topu almaya gelen Ege Eymen Gülentürk'ün üzerine düştü. Gülentürk'ün direğin altında kanlar içerisinde kaldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Eymen Gülentürk hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülentürk hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri iş makinesini kullanan E.T. (56) ve çalışan M. K.'yı (42) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son Dakika | ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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