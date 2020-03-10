Tomris Hatun'u Kazak oyuncu Almira Tursyn canlandıracak
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Tomris Hatun'u Kazak oyuncu Almira Tursyn canlandıracak

İlk Türk kadın hükümdar olarak tarihe adını yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan "Tomris" filminde başrolleri Almira Tursyn, Adil Akhmetov ve Erkebulan Dairov paylaşıyor.

10.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:49
Tomris Hatun'u Kazak oyuncu Almira Tursyn canlandıracak

İlk Türk kadın hükümdar olarak tarihe adını yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan "Tomris" filminde başrolleri Almira Tursyn, Adil Akhmetov ve Erkebulan Dairov paylaşıyor.

Efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga'nın torunu ve "Sakalar'ın Anası" olarak bilinen Tomris Hatun'un yaşamına ışık tutmayı hedefleyen Kazakistan yapımı film, 10 Nisan'da vizyona girecek.

Yönetmen koltuğuna Akan Satayev'in oturduğu, Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye'de de gösterime girecek yapımın Türkçe dublajlı fragmanı izleyiciyle buluştu.

Saka Türkleri'nin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u anlatan filmin konusu şöyle:

"Kocasının ölümü üzerine MÖ 6. yüzyılda tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğunu yeniden Orta Asya'nın hakimi yapar. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu ile İmparator Kiryos'u yenerek Türk ve dünya tarihine adını yazdırır."

Almira TursynFilmkazakKazakistansinemaTomris

Muhabir Hilal Uştuk

Yayınlayan Berin Alpaslan Gökçe

Tomris Hatun'u Kazak oyuncu Almira Tursyn canlandıracak

Kaynak: AA

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Tomris Hatun'u Kazak oyuncu Almira Tursyn canlandıracak

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