Tomiris Filmi
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Tomiris Filmi

Tomiris filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tomiris filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:58
Tomiris Filmi

Bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesinin konu edildiği filmde yetenekli bir savaşçı olmak için çabalayan Tomiris, yaşadığı kayıpların ardından Saka kabilelerini kendi otoritesi altında birleştirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Akan Satayev

Senaryo: Aliya Nazarbayeva, Timur Zhaksylykov

Oyuncular: Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Berik Aytzhanov, Satybaldy Azamat, Aizhan Lighg, , Ilez Badurgov, Sain Ferhad, Yerden Telemisov, Zarina Totaeva

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Tomiris

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kazakistan, Rusya

Orijinal Dili: Kazakça, Rusça

Filmin Süresi: 156 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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