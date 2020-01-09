Tomiris Filmi
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Bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesinin konu edildiği filmde yetenekli bir savaşçı olmak için çabalayan Tomiris, yaşadığı kayıpların ardından Saka kabilelerini kendi otoritesi altında birleştirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.
Yönetmen: Akan Satayev
Senaryo: Aliya Nazarbayeva, Timur Zhaksylykov
Oyuncular: Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Berik Aytzhanov, Satybaldy Azamat, Aizhan Lighg, Ghassan Massoud, Ilez Badurgov, Sain Ferhad, Yerden Telemisov, Zarina Totaeva
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Tomiris
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kazakistan, Rusya
Orijinal Dili: Kazakça, Rusça
Filmin Süresi: 156 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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