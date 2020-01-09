Tomiris Filmi

09.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:58

Bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesinin konu edildiği filmde yetenekli bir savaşçı olmak için çabalayan Tomiris, yaşadığı kayıpların ardından Saka kabilelerini kendi otoritesi altında birleştirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Akan Satayev

Senaryo: Aliya Nazarbayeva, Timur Zhaksylykov

Oyuncular: Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Berik Aytzhanov, Satybaldy Azamat, Aizhan Lighg, Ghassan Massoud, Ilez Badurgov, Sain Ferhad, Yerden Telemisov, Zarina Totaeva

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Tomiris

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kazakistan, Rusya

Orijinal Dili: Kazakça, Rusça

Filmin Süresi: 156 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com