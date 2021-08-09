Tomarza girişine ışıklı dev Türk Bayrağı yerleştirildi
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Tomarza girişine ışıklı dev Türk Bayrağı yerleştirildi

Tomarza girişine ışıklı dev Türk Bayrağı yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza Belediyesi tarafından ilçe girişine ışıklı Türk Bayrağı yerleştirildi.

Tomarza Belediyesi tarafından ilçe girişine ışıklı Türk Bayrağı yerleştirildi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe girişindeki TOKİ Kavşağına ışıklı büyük bir Türk Bayrağı koyduklarını söyledi. Belediye olarak milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıktıklarını belirten Şahin; "Daha önce belediyemizin girişinde bulunan 'Tomarza Belediyesi' yazan tabelamıza 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresini ekleyerek 'Türkiye Cumhuriyeti Tomarza Belediyesi' olarak değiştirmemiz, hemşehrilerimizin beğenisini kazanmıştı. Tomarza Belediyesi olarak milli ve manevi değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Kahraman şehitlerimizin kanları ile sulanmış ve bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızı ışıklı bir görünümlü sulieti Tomarza-Kayseri anayolu üzerinde bulunan TOKİ kavşağına yerleştirdik. Bizler, millet olarak bayrağımıza her zaman bayrağımıza sahip çıktık. Özellikle son dönemlerde ülkemizi bölmeye çalışan hainlere de Tomarzamızdan mesaj vermiş olduk. Bu ülkenin tek bir karış toprağını bile almaya kimsenin gücü yetmez. Bu vesile ile ben bir kez daha Türk Bayrağımızın göklerde dalgalanması için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, gazilerimize da uzun ömür diliyorum" dedi.

Tomarza Belediyesi sakinleri ise TOKİ kavşağına konulan ışıklı Türk Bayrağı için Belediye Başkanı Davut Şahin'e teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ

Tomarza girişine ışıklı dev Türk Bayrağı yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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