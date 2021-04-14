Tomarza'da pazar esnafına maske dağıtıldı
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Tomarza'da pazar esnafına maske dağıtıldı

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Tomarza'da pazar esnafına maske dağıtıldı

Tomarza İlçesine her Çarşamba Günü kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılarak; maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.

Tomarza İlçesine her Çarşamba Günü kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılarak; maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü İş-Kur Projesi kapsamında Tomarzalı 20 bayan kursiyerden oluşan ekip günlük bin adet yıkanabilir maske üretimi yapıyor. Kursiyerler tarafından üretilen maskeler; kamu çalışanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ücretsiz dağıtılıyor. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Alkan üretilen maskelerin bir bölümünü bu gün semt pazar esnafına ve pazar yerine gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtımını yaparak maske, mesafe ve temizlik kuraları da yeniden hatırlatılmış oldu.

Maskeleri alan esnaf ve vatandaşlar ise Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Alkan'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Tomarza'da pazar esnafına maske dağıtıldı
Tomarza'da pazar esnafına maske dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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