TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı
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TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı Muğla'da çıkan orman yangılarını söndürmek için desteğe gelen TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı.

TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı

MUĞLA - Muğla'da çıkan orman yangılarını söndürmek için desteğe gelen TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı.

Muğla'da çıkan orman yangınlarına desteğe gelen TOMA'lar ormancıları sevindirdi. Bir ormancının " Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Gökten mi düştünüz böyle bir şey olmaz" sözleri gülümsetti.

TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı
TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı
TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı
TOMA'ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

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