TOMA'lar Gaziantep'te kar küreyip yolda kalan araçları çekti

Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından polis teşkilatı da vatandaşların yardımına koştu.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından polis teşkilatı da vatandaşların yardımına koştu.

Önceki gün başlayan kar yağışının ardından ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açılmasının ardından bölgede biriken karların temizlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Vali Davut Gül başkanlığındaki kriz masası, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de destek istedi. Bu kapsamda otoyola sevk edilen toplumsal olaylara müdahale araçlerğ (TOMA), öncelikle otoyolda biriken karları küredi.

TOMA'ların biriktirdiği karlar ise iş makineleri aracılığıyla uygun yerlere toplandı.

TOMA'lar daha sonra arıza nedeniyle otoyolda kalan ve biriken karlar nedeniyle hareket edemez durumda olan tırların da yardımına yetişti. Tamiratı yapıldıktan sonra zincirlerle TOMA'lara bağlanan tırlar, bulundukları yerden çıkarıldı.