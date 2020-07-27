Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı Amerikalı aktör Tom Hanks ve Yunan asıllı eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı oldu.

Amerikalı aktör Tom Hanks ve Yunan asıllı eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Instagram'da ellerinde Yunan pasaportu tutan çiftle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Hanks'in Yunanistan ve Yunan kültürünün tanıtımına katkısı nedeniyle geçen yıl çifte fahri vatandaşlık veren bir kararname imzalamıştı.

Yasa uyarınca resmen vatandaş olabilmeleri için çift ve çocuklarının bir yıl içinde yemin etmesi gerekiyordu.

İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos, Tom Hanks'in Temmuz 2018'de Attika bölgesinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söylemişti.

Hanks ve eşi 'My Big Fat Greek Wedding'in yapımcısı

Teodorikakos ayrıca Antiparos bölgesinde evi bulunan ve yazlarını burada geçiren Hanks'in Yunanistan'ın tanıtımına katkıda bulunduğunu belirtmişti.

64 yaşındaki Tom Hanks ve annesi Yunan olan 63 yaşındaki eşi Wilson, konusu Yunanistan'da geçen ya da Yunan toplumunn tanıtıldığı bir dizi filmin yapımcılığını üstlenmişti.

Bunlar arasında "Mamma Mia" ile Yunan bir kadının Yunan olmayan sevgilisini ailesine kabul ettirme çabasını konu alan "Kalbinin Sesini Dinle" (My Big Fat Greek Wedding) filmleri de var.

'Yunanistan kadar güzel yer yok'

1998'de Wilson'la evlendikten sonra Ortodoksluğa geçen Tom Hanks, bu yılın başlarındaki Altın Küre Ödülleri'nde "Yunanistan bir cennet. Tüm dünyayı dolaştım. En güzel yerlere gittim. Ama hiçbiri Yunanistan'ın yanına yanaşamaz." demişti.