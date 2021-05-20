Tom Cruise, Bethesda'nın yeni bilim kurgu oyununda başrol olabilir!
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Tom Cruise, Bethesda'nın yeni bilim kurgu oyununda başrol olabilir!

Tom Cruise, Bethesda'nın yeni bilim kurgu oyununda başrol olabilir!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bethesda'nın yaklaşan bilim kurgu oyunu Starfield'da, Tom Cruise'un başrol olabileceği iddiaları öne sürüldü. Games Radar, oyunda bir Hollywood yıldızının olacağına kesin gözüyle bakıyor. İşte detaylar!

Bethesda'nın yeni bilim kurgu oyunu Starfield'ın bir Hollywood yıldızını alacağı söylentileri dolaşırken, ortaya film yıldızı Tom Cruise iddiası atıldı. Son zamanlarda Starfield ile ilgili içerik ve oynanış mekanikleri Reddit'te kullanıcılar tarafından paylaşılıyordu. Ancak, Tom Cruise iddiası kesinlikle bu noktada olaya bambaşka bir boyut kattı. Henüz Bethesda tarafından hiçbir şey doğrulanmamış olsa da, Starfield hakkında diğer sızıntılar ve söylentilerin doğruluğu gibi bu iddianın da bir miktar doğru olduğu düşünülebilir.

GamesRadar'a göre, Starfield bilim kurgu hikayesinde başrolde bir Hollywood yıldızı olacak. Oyunun gelişiminden sorumlu bir Starfield çalışanı tarafından sızdırılan bilgiye göre, Tom Cruise ile anlaşmanın sağlandığı söyleniyor.

Tom Cruise'un geleceği iddiaları şimdiden birçok oyuncuyu heyecanlandırmış durumda. Ayrıca bu durum oyunu Bethesda hayranlarından ziyade büyük bir kullanıcı kitlesine açabilir. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda John Wink'in sevilen başrol oyuncusu Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 ile anlaşma sağlamıştı. Bu gelişmeler ve çıkan haberlere bakıldığında, Tom Cruise'un bu yılki Xbox gösterimi sırasında duyurulabileceği düşünülüyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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