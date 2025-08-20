Yarışmacılara yöneltilen soru şöyleydi: "Tolstoy'a ait 'Anna Karenina' adlı eser ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?" Güven Bana yarışması Anna Karenina sorusu, özellikle klasik edebiyatla ilgilenen izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Tolstoy'a ait 'Anna Karenina' adlı eser ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

Yarışma heyecanı ve zaman baskısı altında, basit gibi görünen bu soruların cevabı zorlayıcı olabiliyor.

DOĞRU CEVAP: Rusça. Ünlü yazar Lev Tolstoy'un kaleme aldığı "Anna Karenina", 19. yüzyılda Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve ilk olarak Rusça olarak yayımlanmıştır.