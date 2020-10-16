Tollu: "Kentimize daha iyi hizmet edeceğiz"

Erdemli Belediyesi, Ekim ayı Meclis Toplantısının 2. oturumunu kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi, Ekim ayı Meclis Toplantısının 2. oturumunu kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Tollu, "Ekim ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz, sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı