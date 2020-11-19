Tolkien'in kitaplaştırılmış makaleleri Haziran 2021'de yayınlanacak
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Tolkien'in kitaplaştırılmış makaleleri Haziran 2021'de yayınlanacak

19.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:37
Tolkien'in kitaplaştırılmış makaleleri Haziran 2021'de yayınlanacak

Dünyaca ünlü İngiliz yazar JRR Tolkien'in daha önce yayınlanmamış, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit eserlerinin 'Orta Dünya' evreni hakkındaki makaleleri kitaplaştırılarak 2021 Haziran ayında yayınlanacak.

Dünyaca ünlü İngiliz yazar JRR Tolkien'in daha önce yayınlanmamış, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit eserlerinin 'Orta Dünya' evreni hakkındaki makaleleri kitaplaştırılarak 2021 Haziran ayında yayınlanacak.

'Yüzüklerin Efendisi' eserinin sahibi JRR. Tolkien'in daha önce hiç yayınlanmayan 'Orta Dünya' evreni hakkındaki makaleleri kitaplaştırılarak 2021 Haziran ayında yayınlanacak. JRR Tolkien'ın eserlerinin resmi sahibi Tolkien Varlığı tarafından onaylanan yeni koleksiyonun adı "Orta Dünya'nın Doğası" olacak ve Haziran ayında yayınlanacak. Bu koleksiyonun, okuyucuları The Silmarillion, Unfinished Tales ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarına geri götüreceği ifade edildi.

TOLKIEN UZMANI YAYINA HAZIRLAYACAK

Tolkien'in ilk Orta Dünya hikayesi olan Hobbit, 1937'de yayınlanmıştı ve ardından 1954 ve 1955'te Yüzüklerin Efendisi serisi okuyucularla buluşmuştu. Yayıncı HarperCollins'in Yayın Müdür Yardımcısı Chris Smith, JRR Tolkien'in sonraki yıllarda Orta Dünya hakkında yazmaya devam ettiğini söyledi belirterek "Orta Dünya'nın Doğası'ndaki yazılar, eşsiz yaratımını daha iyi anlamak için yaptığı yolculukları ortaya koyuyor" dedi. Koleksiyon'da yayınlanacak Tolkien denemeleri, bir Tolkien uzmanı ve Elfçe Dilbilim Bursu Başkanı Carl F Hostetter tarafından yayına hazırlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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