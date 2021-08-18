Tolkien Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi için nerelerden ilham aldı?

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi... İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in kitaplarını ve kitaplarından esinlenilen filmleri bilenler nasıl bir fantastik dünyayla karşı karşıya olduğunu da bilir. Peki yazar, bu yerler için nerelerden ilham almıştı?