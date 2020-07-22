Tolga Yarman kimdir? Tolga Yarman nereli, kaç yaşında?
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Tolga Yarman kimdir? Tolga Yarman nereli, kaç yaşında?

CHP kurultay onur üyesi olan Tolga Yarman, genel başkanlığıa aday oldu. Yarman, Fransa'da eğitim gördü, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Nükleer Enerji Enstitüsü'nde ikinci kez eğitim aldı. Tolga Yarman biyografisi...

Tolga Yarman kimdir? Tolga Yarman nereli, kaç yaşında?
22.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:21

Tolga Yarman, İTÜ'de Nükleer Mühendislik alanında doçent, profesör oldu. Çeşitli üniversitelerde görev aldı. California Institute of Technology'de konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Okan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

TOLGA YARMAN KİMDİR?

Yarman, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1963'te Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa'da tamamladı ve 1967'de, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu'ndan, yüksek lisans düzeyinde mezun oldu. 1968'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nükleer Enerji Enstitüsü'nde ikinci yüksek lisans öğrenimini yaptı. Doktora çalışmasını ABD'de yaparak 1972'de, Massachusetts Institute of Technology'den Nükleer Mühendislik alanında, Bilim Doktoru unvanını aldı.

İTÜ'de Nükleer Mühendislik alanında 1977'de doçent, 1982'de profesör olan Tolga Yarman, 1972-73 ve 1975-77 arası Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Mühendislik Bölümü'nde çalıştı. Yedek subaylık görevini Genel Kurmay Başkanlığı'nda tamamladı. İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Nükleer Mühendislik Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi ve Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu.

AVRUPA NÜKLEER TOPLULUĞU ÜYESİ OLDU

Ünlü profesör, 1977 Eylül'de toplanan X. Dünya Enerji Konferansı Genel Raportörü oldu. 1975-1982 arası Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) Nükleer Güvenlik Komitesi, 1978-1982 arası da AEK Danışma Kurulu üyesi olarak çalışma yürüttü. 1984'te California Institute of Technology (CALTECH) Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nde, "konuk öğretim üyesi" olarak bulundu. Aynı zamanda ABD'de çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar verdi. 1995-96 arası Brüksel Özgür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde (ULB), "konuk öğretim üyesi" oldu.

Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) kurucu üyesi, diğer yandan Belçika Nükleer Topluluğu, Avrupa Nükleer Topluluğu, ABD Nükleer Topluluğu ve ABD Fizik Topluluğu üyesi oldu. 2009-2001 arası TÜMÖD İstanbul Kolu Başkanlığı görevini yürüttü.

Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı'nda yıldız savaşları, nükleer silahlar, silahsızlanma, dünya enerji siyasası, ileri teknoloji, savunma sanayii alanlarında, 1985'ten itibaren dersler ve konferanslar veren Yarman, birçok akademik çalışmaya imza attı, kitaplar yayımladı. Meslektaşlarıyla, Einstein'ın Görecelik Kuramı ile Modern Atom Kuramı'nı birleştirmek üzere geçekleştirdiği çalışmalar bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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