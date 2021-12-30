Üzücü haberler art arda geliyor! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı

Baba dizisiyle ekranlara çıkacak olan oyuncu Tolga Sarıtaş'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 30 yaşındaki ünlü oyuncunun evinde karantinaya girdiği öğrenildi.

KOVİD-19'DAN KAÇAMADI

Omicron varyantının da etkisiyle, günlük koronavirüs vakaları hızla artmaya başladı. Özellikle son haftalarda ünlü isimlerden peş peşe Covid-19 pozitif haberleri gelmeye başladı. Enis Arıkan, Özgü Kaya, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Eser Yenenler, Murat Ünalmış'ın ardından ünlü oyuncu da Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı. Sarıtaş'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BABA DİZİSİYLE EKRANLARDA OLACAK

Son olarak Arıza dizisinde başrol oynayan Sarıtaş, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba ile ekranlara dönecek.

Başrollerinde 'Emin Saruhanlı' rolüyle Haluk Bilginer ve 'Kadir Saruhanlı' rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin 2022 Ocak sonunda yayına girmesi bekleniyor. Dizinin kadrosunda Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Yağız, Tolga Sala, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam, Damlasu İkizoğlu ve Nihan Okutucu da yer alıyor.