Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi hayatı ve biyografisi! Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tolga Mendi, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tolga Mendi hakkında merak edilenler. Tolga Mendi hayatı ve biyografisi. Tolga Mendi kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tolga Mendi merak konusu oldu. İşte Tolga Mendi hakkında merak edilen Tolga Mendi kimdir, Tolga Mendi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
TOLGA MENDİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Mart 1993
Kaç yaşında: 27yaşında
Nereli: İzmir
Boy: 1,86 m
23 Mart 1993 tarihinde Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Show TV'de yayın hayatına başlayan Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.