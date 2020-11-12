Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı?
Yaşamı sözleri ve oynadığı yapımlar ile adından söz ettirmeyi başaran Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı? Tolga Karel şimdi ne yapıyor?
Yaprak Dökümü'nde oynadığı karakter ile adını duyuran başarılı oyuncu Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı?
TOLGA KAREL KİMDİR?
Tolga Karel12 Ekim 1978, İstanbul doğumlu, dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır. "Karanlıktan gelen" ismini taşıyan film, başta "Yaprak Dökümü" olmak üzere ve "Kanıt" gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla internette fazlaca takip edilen sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan'da düzenlenen "Best Model" yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir. Tolga Karel üniversite eğitimine İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamıştır. Bu bölümde iki sene devam etmiş fakat sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar vermiştir. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tolga Karel Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim görmüştür. Tolga Karel ayrıca yine Paris'te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yapmıştır. 2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir. Oyunculuğu bırakıp 2016 yılından beri ABD'de tır şoförlüğü yapmaktadır.
TOLGA KAREL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Kod Adı: K.O.Z. R
Yıl Adı Rol Not
1999 Gece Şahinleri
2000 Aşkın Bedeli
Evdeki Yabancı
2001 Şeytan Çıkmazı
2005 Ödünç Hayat
2006 Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen
2009 Cin Geçidi
2010 Yavuz Sultan Selim
2006-2010 Yaprak Dökümü
Komiser Yaman Dizi
Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam
2016 Kalbimdeki Yabancı