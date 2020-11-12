Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı?

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Yaprak Dökümü'nde oynadığı karakter ile adını duyuran başarılı oyuncu Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı?

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel12 Ekim 1978, İstanbul doğumlu, dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır. "Karanlıktan gelen" ismini taşıyan film, başta "Yaprak Dökümü" olmak üzere ve "Kanıt" gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla internette fazlaca takip edilen sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan'da düzenlenen "Best Model" yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir. Tolga Karel üniversite eğitimine İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamıştır. Bu bölümde iki sene devam etmiş fakat sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar vermiştir. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tolga Karel Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim görmüştür. Tolga Karel ayrıca yine Paris'te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yapmıştır. 2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir. Oyunculuğu bırakıp 2016 yılından beri ABD'de tır şoförlüğü yapmaktadır.

TOLGA KAREL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Kod Adı: K.O.Z. R

Yıl Adı Rol Not

1999 Gece Şahinleri

2000 Aşkın Bedeli

Evdeki Yabancı

2001 Şeytan Çıkmazı

2005 Ödünç Hayat

2006 Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen

2009 Cin Geçidi

2010 Yavuz Sultan Selim

2006-2010 Yaprak Dökümü

Komiser Yaman Dizi

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

2016 Kalbimdeki Yabancı