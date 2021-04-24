Tolga Karakaş kimdir? Emine Ün'ün eşi Tolga Karakaş kaç yaşında, ne iş yapmakta?
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Tolga Karakaş kimdir? Emine Ün'ün eşi Tolga Karakaş kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Tolga Karakaş kimdir? Emine Ün'ün eşi Tolga Karakaş kaç yaşında, ne iş yapmakta?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

2012 yılında Emine Ün ile evlenen Tolga Karakaş, boşanma haberleri ile gündeme geldi. Peki, Tolga Karakaş kimdir? Emine Ün'ün eşi Tolga Karakaş kaç yaşında, ne iş yapmakta?

2012 yılında Emine Ün ile evlenen Tolga Karakaş, boşanma haberleri ile gündeme geldi. Peki, Tolga Karakaş kimdir? Emine Ün'ün eşi Tolga Karakaş kaç yaşında, ne iş yapmakta?

TOLGA KARAKAŞ KİMDİR?

Oyuncu Emine Ün 9 yıldır evli olduğu Tolga Karakaş ile boşanacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Peki, Tolga Karakaş kimdir? İş insanı Tolga Karakaş, Türkiye'de inşaat alanında yaptığı çalışmalarla bilinmekte.

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün, esas soyadı "Bolverdi"dir. 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ün'ün babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi olan Ün İstanbul Etiler Lisesinden mezunudur. Tahsil hayatına devam etmeyen güzel oyuncu, 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı. Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan,Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı. 2004 yılında Oyuncu Emre Kınay'la evlenince mesleğini bıraktı. 2012 yılında şarkıcılığa başladı. 7 Aralık 2014 tarihinde "Bu Tarz Benim" adlı yarışmaya Metin Arolat konuk jüri üyesi olarak katılırken Emine Ün de şarkıları ile geceye renk katacak. 2012'de iş adamı Tolga Karakaş ile evlendi.

Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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