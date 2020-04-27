Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali

Hugo programının sunuculuğunu üstlenen Tolga Gariboğlu, böylelikle Türkiye'de ilk kez interaktif çocuk programı yaptı. İş adamı olarak da bilinen Gariboğlu, çocuk dergileri yayınlamayı sürdürüyor ve aynı zamanda anaokulu işletiyor. Tolga Gariboğlu hayatı, biyografisi haberimizde.

Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali
27.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:23

Tolga abi olarak Türkiye'nin gönlüne taht kuran Tolga Gariboğlu, 1993-2008 yılları arasında Hugo ve Tolga Abi programıyla ekrana geldi. 1966 yılında Ankara'da doğdu, dizi ve filmlerde dublajlar yaptı. 1995 yılında ise Konsensus adlı şirketi kurdu. Tolga Abi kimdir?

TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

Gariboğlu, 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk televizyoncu ve iş adamı olarak bilinen Tolga Gariboğlu, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamlayan Gariboğlu, İşletme Yönetimi alanında master yaptı. Küçük yaşlarda TRT'de çocuk saatine girdi. Uzun yıllar çeşitli dizi ve filmlerde dublaj yaptı. Hugo ve Tolga Abi adıyla dünyadaki ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olarak adını duyurdu.

Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali
Tolga Abi'nin son hali

TOLGA ABİ ADINDA ANAOKULU KURDU

Tolga Gariboğlu, 1995 yılında Konsensus adlı şirketi kurdu. 2008 yolunda 5'e Gidenden Akıllı Mısın? isimli bir yarışma programı hazırlayıp sundu, halen çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgili TV yapımcılığı, çocuk ve ebeveyn kitlelere yönelik danışmanlık, aktivite yönetimi ve kreatif ajans çalışmalarını yürütüyor. 2001 yılında Tolga Abi markasıyla bir anaokulu kurdu.

Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali
Hugo

Tolga Gariboğlu evli ve bir oğlu vardır.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haber
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Haber
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haber
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haber
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara...
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Ebru Şallı Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Kadın Avrupa Oyunlar
Şu an buradasınız: Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 15:55:38. #1.14#
title