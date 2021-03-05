Tolga Demirci kimdir? Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit ateşi Kayseri'ye düştü!
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci şehadet haberi, Kayseri'deki evine ulaştı. Uzman Çavuş Tolga Demirci kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Tolga Demirci'in şehadet haberi, evine ulaştı. Uzman Çavuş Tolga Demirci kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde…
TOLGA DEMİRCİ KİMDİR?
Helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin Memleketi Kayseri olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.