Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı. Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, "Oğlum sen karıncayı incitmezsin dedim. 'Anne kadını öyle görünce dayanamadım' dedi. Benim çocuğum suçlu değil." ifadelerini kullandı. Peki, Tolga Daşkıran kimdir? Tolga Daşkıran olayı nedir?

TOLGA DAŞKIRAN OLAYI NEDİR?

Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.

"KADINI GÖRÜNCE DAYANAMADIM" DEMİŞ

Oğlunun, anne ve kızı kurtarmak için olaya karıştığını söyleyen Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, "Ben oğlumun gelmesini istiyorum. Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Benim oğlum sadece kadınları kurtarmak istedi. Kadına şiddet istemez, sevmezdi benim oğlum. Ben oğlumu istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Ayırmak için gidiyor. Oğlum sen karıncayı incitmezsin dedim. 'Anne kadını öyle görünce dayanamadım' dedi. Benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Benim çocuğum kaçmasın diye müdahale etti" dedi.

"TOLGA TEKRAR AİLESİYLE GÖRÜŞECEK"

Olay hakkında açıklamada bulunan Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli, "Cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte evine doğru giderken, sokak arasında çığlık sesi duyuyor. Sesi duyunca oraya doğru gidiyorlar. Bir kadın yerde, üzerinde bir adam var ve bıçaklıyor. Hemen yardım etmek amacıyla koşuyorlar. Adam koşanları görünce elindeki bıçakla Hüseyin adlı arkadaşını bıçaklıyor. Ayağına bıçak darbesiyle kesik oluşturuyor. Daha sonra çıkan arbedede Tolga arbede çıkan kişiyi sırtından bıçaklamak zorunda kalıyor. Şu anda yoğun bakımda, bıçaklanan kadın da komada. Tolga pazar günü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisiyle görüştüğümüz zaman bize 'Abi ben keşke evime gitseydim, hiç dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim. Evime gitseydim bunlarla karşılaşmayacaktım' dedi. Sürecin takipçisiyiz. Tolga çıkacak ve ailesiyle tekrardan buluşacak" diye konuştu.

Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla ayağından yaralanan Hüseyin Şahin ise, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz ve diğer arkadaşlarımız gezecektik. Tolga geldikten sonra arkadan bağırma sesleri geldi. Bir tane adam karısının ve kızının üzerine çıkıp bıçaklıyordu. Ondan sonra koşup dur deyince, durmadı. Biz de müdahale ettik. Adam beni bıçakla ayağımdan vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten" ifadelerini kullandı.

KADİR ŞEKER'İ HATIRLATTI

Daşkıran'ın durumu, bir parkta sevgilisi tarafından darbedilen kadını kurtarmak isterken çıkan arbedede saldırganı bıçaklayarak öldüren ve tutuklu yargılanan Kadir Şeker'i anımsattı.

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