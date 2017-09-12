Tolga Çevik'in İdeal Annelik Tanımı Kadınları İkiye Böldü

Evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığı ile duyuran Tolga Çevik mesajında "iki çocuğumuzu da 'ay hayatım bakıcı şart' demeden, arkadaşların gezerken sen evinde, kucağında salladığın..." gibi ifadelere yer verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada Tolga Çevik'in mesajını güzel bulanlar olduğu gibi eşine övgülerinin ve ideal anne tanımının cinsiyetçi bir söylem içerdiği de konuşuldu.

KizlarSoruyor da üyelerine Tolga Çevik'in mesajından yola çıkarak "İdeal annelik tanımı size göre kendi hayatından daha çok evladını düşünmek, fedakarlık etmek midir yoksa hem fedakar hem de sosyal bir anne olunabilir mi?" sorusunu yönlendirdi.

Kadınların ve erkeklerin farklı bakış açısından hayata dair merak edilen her konuda birbirlerine sorular sordukları ve fikir alışverişinde bulundukları sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor tarafından düzenlenen ankete katılanların %63'ü Tolga Çevik'e hak verdi ve "İdeal annelik tam olarak budur, anne olmak fedakarlık gerektirir" dedi. Ankete katılanların yüzde 37'si ise "ideal anne hem çocuğu hem kendi hayatını bir arada yürütebilendir" seçeneğini tercih etti.

Ankette kız erkek oy dağılımı farkında bakıldığında erkeklerin yüzde 71'i Tolga Çevik'e hak verirken kızların yüzde 57'si hak verdi, kızların yüzde 43'ü ise "ideal anne hem çocuğu hem kendi hayatını bir arada yürütebilendir" seçeneğini tercih etti.