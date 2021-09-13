Tolga Çetin kimdir? Tolga Çetin kaç yaşında, nereli? Tolga Çetin biyografisi!

1981 yılında Sakarya doğumlu olan Tolga Çetin bir çok projede yer almıştır. Yeni sezonda Camdaki Kız ekibine dahil olan Tolga Çetin'in hayatı ile ilgili detayları haberimizde yer verdik. Tolga Çetin kimdir? Tolga Çetin kaç yaşında, nereli? Tolga Çetin mesleği nedir? Tolga Çetin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TOLGA ÇETİN KİMDİR?

20 Kasım 1981 yılında Sakarya'da doğmuştur. Film sektörüne 1994 yılında alaylı olarak "Yeşilçam ustaları yanında" girmiştir. Film, dizi, reklam ve klip sektörü içersinde çalışmakta olup Sinesen üyesidir.

YÖNETMEN FİLMOGRAFİSİ

Figüran - 2014 (Sinema Filmi)

İki Dünya Arasında 1. Sezon - 2012 (TV Dizisi)

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ FİLMOGRAFİSİ Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Figüran - 2014 (Sinema Filmi)

Koyu Kırmızı - 2012 (TV Dizisi)

Son İstasyon - 2010 (Sinema Filmi)

Başka Semtin Çocukları - 2008 (Sinema Filmi)

Hacı - 2006 (TV Dizisi) Yön: Aydın Sayman, Show Tv

Binbir Gece 3. Sezon - 2008 (TV Dizisi), Kanal D, TMC Yapım

Binbir Gece 2. Sezon - 2007 (TV Dizisi), Kanal D, TMC Yapım

Binbir Gece 1. Sezon - 2006 (TV Dizisi), Kanal D, TMC Yapım

Naciye'yi Kim Sevmez - 2005 (TV Dizisi) Atv

Zeytin Dalı - 2004 (TV Dizisi) TRT 1 Yön: Hakan Gürtop

Gece 11:45 - 2004 .... Kamera Operatörü (Sinema Filmi) Yön: Ercan Durmuş

Yadigar - 2004 .... Kameraman (TV Dizisi) A Tv, Harem Production Yön: Hakan Gürtop

Mühürlü Güller - 2003 .... Kameraman (TV Dizisi) TRT 1, Harem Production Yön: Hakan Gürtop

Canım Kocacım - 2003 .... Kameraman (TV Dizisi) TRT 1, Pelit Yapım Yön: Hakan Gürtop

Koltuk Sevdası - 2001 .... Kameraman (TV Dizisi) TRT 1, Star Tv Bugay Yapım Yön: Turgut Yasalar

Nisan Yağmuru - 2000 .... Kameraman (Tv Dizisi) TRT 1, Pelit YapımYön: Turgut Yasalar

Zehirli Çiçek - 2000 .... Kameraman (Tv Dizisi) Show Tv, Erler Film, Yön: Samim Değer

İkinci Bahar - 2000 .... Görüntü Yönetmeni Yardımcısı (Tv Dizisi) A Tv, Erler Film-Most Production Yön: Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya

Parça Pinçik - 1998 .... Kamera Asistanı (Tv Filmi) A Tv, Erler Film, Yön: Aram Gülyüz

Malki Cinayeti - 1998 .... Kamera Asistanı (Tv Filmi) Star Tv, Gold Film, Yön: Çetin İnanç Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Birisi - 1998 .... Kamera Asistanı (Tv Dizisi) Kanal 6, Gold Film, Yön: Melih Gülgen

Marziye - 1997 .... Kamera Asistanı (Tv Dizisi) TGRT, Yağmur Ajans, Yön: Erdoğan Tokatlı, Melih Gülgen

Bizim Ev - 1997 .... Kamera Asistanı (Tv Dizisi) TGRT, Mavi Film, Yön: İsmail Güneş

Beyaz Savaş - 1996 .... Kamera Asistanı (Tv Dizisi) TGRT, Mavi Film, Yön: İsmail Güneş

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