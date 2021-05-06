Tolga Ağar kimdir? Tolga Ağar kaç yaşında, nereli? Tolga Ağar hayatı ve biyografisi!
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TOLGA AĞAR KİMDİR?
08 Aralık 1975 Ankara'da dünyaya geldi. Baba adı Mehmet Kemal anne adı Emel'dir.
İşadamı; İstanbul Şişli Terakki İlkokulu, Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okullarını bitirdikten sonra Boston Mount İda College` da burslu olarak İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Marinalar Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hong Kong Türk İşadamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Üyeliği ile Kurucu Üyesi olduğu Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ağar, 1 çocuk babasıdır.