Tokyo'da Kovid-19'a karşı ağustos sonuna kadar olağanüstü hal gündemde
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Tokyo'da Kovid-19'a karşı ağustos sonuna kadar olağanüstü hal gündemde

Tokyo'da Kovid-19'a karşı ağustos sonuna kadar olağanüstü hal gündemde
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hal planlıyor.

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hal planlıyor.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yeterli düzeyde düşüş göstermeyen Kovid-19 vakalarına karşı başkentte olağanüstü hal uygulanması yeniden gündemde.

Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Suga, "Tokyo'daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.

Tokyo ve Osaka dahil 10 eyalette 11 Temmuz'da sona erecek kısmi olağanüstü halin gidişatına değinen Suga, olası yeni olağanüstü hal ilanına ilişkin kararı hafta içinde duyuracaklarını söyledi.

Kyodo'ya göre hükümet kaynakları yeni olağanüstü halin 23 Temmuz-8 Ağustos dönemine denk gelen Tokyo Olimpiyatlarını kapsayacağını ve 22 Ağustos'a kadar süreceğini kaydediyor.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söyledi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentteki vaka seyrini "oldukça ciddi" şeklinde niteledi ve turnuvanın güvenli bir şekilde düzenlenebilmesine yönelik çabaları hızlandıracaklarını söyledi.

İlan edilmesi halinde 2020 başından bu yana Tokyo'da dördüncü kez olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe girmiş olacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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