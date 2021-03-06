Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı

06.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:54
Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı

Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali'nin, Mehmet Şerif Boğa tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ev, boşaltıldı.

ESKİŞEHİR'de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali'nin, Mehmet Şerif Boğa tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ev, boşaltıldı. Kiralık dairedeki eşyalar, nakliye şirketi çalışanları tarafından 35 plakalı bir kamyona yüklenerek  götürüldü.

Eskişehir'de cep telefonu satışı ve tamiri yapan İlkay Tokkal ve eşi Emel Tokkal ile 4 yaşındaki Ali Doruk, 18 Şubat günü, Tokkal'ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Boğa, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık soruşturması devam ederken, korkunç olayın yaşandığı ev bugün boşaltıldı. 

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki kiralık daireye gelen nakliye şirketi çalışanları, evdeki tüm eşyaları, 35 plakalı bir kamyonete yükleyerek, götürdü. Eşyaların nereye götürüldüğü öğrenilemezken, taşıma işlemine aileden gelen olmadı. 

35 plakalı 


Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı
Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı
Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı
Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:15:43. #1.14#
title