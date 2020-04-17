TOKİ Başkanı Bulut: "Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam edecek"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TOKİ Başkanı Bulut: "Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam edecek" - Haberler
Ömer Bulut, Nevşehir, İşçi, Güncel

TOKİ Başkanı Bulut: "Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam edecek"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz hafta Nevşehir'de bulunan TOKİ inşaatında işçilerde korona virüs tespit edilmesinin ardından şantiyenin karantinaya alındığını ve süreci takip ettiklerini söyledi.

17.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:43
TOKİ Başkanı Bulut:

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz hafta Nevşehir'de bulunan TOKİ inşaatında işçilerde korona virüs tespit edilmesinin ardından şantiyenin karantinaya alındığını ve süreci takip ettiklerini söyledi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Nevşehir'de bulunan şantiyeleri incelemek üzere kente geldi. Bulut, şantiye ziyaretleri öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek, Nevşehir'de yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Rasim Arı, günün anısına Bulut'a anfora hediye etti.

TOKİ Başkanı Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ şantiyelerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bulut, "Nevşehir'de şu anda devam eden şantiyelerimizden birinde 2 kişide görülen korona virüs nedeniyle karantina uygulaması yapılıyor. Oradaki işçilerimizde şu anda Avanos ilçesinde bir otelde karantina altına alınmış durumda. Bizlerde hem oradaki kardeşlerimizi ziyaret etmek ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi almak maksadıyla geldik. TOKİ'den Türkiye genelinde 297 şantiyesi var. Biz korona tedbirleri alarak şantiyelerdeki işçi sayısını önemli bir ölçüde azaltarak şantiyelerin kapanmadan tedbir alınmak suretiyle devamını sağladık. Böyle koronanın vuku vurduğu şantiyelerde de süratli bir şekilde karantina uygulamasına geçtik. Burada valimiz, belediyemiz bizlere bu süreçte yardımcı oldular. Biz şantiyelerimizi zaten işçilerimiz ve teknik elemanlarımızın bir evi olarak görüyoruz. Yani şantiyenin kendisi bir ev ortamı gibi dışarı ile bağlantısı kesilmiş durumdadır. Şantiyelerimiz faaliyetlerine işçi sayıları azaltılmış şekilde devam ediyor. Şantiyeleri korona virüse karşı korumak amacıyla dışarıdan işçi alımlarına özen gösteriyoruz. Eğer yeni bir işçi gelmediyse ve içeride herhangi bir hastalık da yoksa zaten orada sağlıklı bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Ama dışarıdan bir işçi geldiği zaman o da 14 günlük karantina sonrasında sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra şantiyeye girdiği sürece şantiyede herhangi bir problem çıkmıyor. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeleri doğrultusunda şantiyelere bu genelgelere titizlikle uyulması talimatını veriyoruz. Zaten kontrol mühendisi arkadaşlarımızı şantiyeleri rutin olarak denetliyorlar. Bende hem şantiyeleri hem de karantinaya alınan işçi kardeşlerimizin sağlık durumları ve ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek için Nevşehir'e geldim. Şu an iki işçimiz hastanede ve tedavi görüyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Polat Halil Sezai Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Falcao Caner Erkin Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: TOKİ Başkanı Bulut: "Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam edecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:27:34. #1.14#
title