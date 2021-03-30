Tokatlı kebapçı 4,5 ayın ardından iş yerini dualarla açtı
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Tokatlı kebapçı 4,5 ayın ardından iş yerini dualarla açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tokatlı kebapçı 4,5 ayın ardından iş yerini dualarla açtı

Tokat'ta pandemi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan lokanta dualarla açıldı.

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Tokat'ta pandemi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan lokanta dualarla açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta ve kafe gibi işletmelerin renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Tokat'ta yaklaşık 4,5 aydır kapalı olan lokanta, kafe ve kıraathaneler güne iş başı yaparak başladı. Kentte faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi, dualarla iş yerinin kapılarını açtı. Şeyh-i Şirvani Cami İmam Hatibi Semih Öğrünç tarafından yapılan duaya iş yeri çalışanları sosyal mesafeye dikkat ederek katıldı.

Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz, 4,5 ayın ardından iş yerlerini yeniden açabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün bize müjdeyi verdi. 4,5 ay gibi süredir pandemiden dolayı kapalıydık. Bugün vira bismillah dedik. İnsanlarda ciddi bir şekilde özlem olmuştu restorana. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Tokat kebabı zamanı gelmişti, müşterilerimiz de kebabın tadına bakmaya başladı" dedi

Uzun bir aradan sonra lokantada yemek yemeye gelen vatandaşlar, özledikleri Tokat kebabını tatma imkanı buldu. - TOKAT

Tokatlı kebapçı 4,5 ayın ardından iş yerini dualarla açtı
Tokatlı kebapçı 4,5 ayın ardından iş yerini dualarla açtı
Tokatlı kebapçı 4,5 ayın ardından iş yerini dualarla açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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