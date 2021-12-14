Tokat Valisi Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Tokat Valisi Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Valisi Balcı, AA'nın
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Balcı, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğrafları seçen Balcı, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" karesine oy verdi.

Balcı, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansı hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ciddi işler yapıyor. Buradaki fotoğraf karelerinde de bunu görebiliyoruz. Emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Tokat Valisi Balcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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