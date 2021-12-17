Tokat Ülkü Ocaklarında görev değişimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Ülkü Ocaklarında görev değişimi

Tokat Ülkü Ocaklarında görev değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tokat Ülkü Ocakları Başkanlığına Oğuzhan Yay atandı.

TOKAT (İHA) - Tokat Ülkü Ocakları Başkanlığına Oğuzhan Yay atandı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile Oğuzhan Yay, görevini Nurullah Kaya'dan devraldı. Başkan Yay, duygularını dille getirerek, "Gönlünü bu davaya adamış, davamız için her türlü fedakarlığı yapan tüm camiamıza saygılarımı sunuyorum. Emanet aldığımız bu bayrağın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu davaya hizmet etmeye, bu dava için çalışmaya devam edeceğim" dedi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title