Tokat'tan Antalya ve Adana'daki yangın bölgesine 30 kişi gönderildi

Tokat Orman İşletme Müdürlüğünden 30 kişi, Antalya ve Adana'daki yangın bölgelerinde görevlendirildi.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğünden 30 kişi, Antalya ve Adana'daki yangın bölgelerinde görevlendirildi.

Tokat Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur, AA muhabirine, Antalya Manavgat ve Adana Kozan'da çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğünü hatırlattı.

Yangınlara çok üzüldüklerini dile getiren Çotur, "Müdürlüğümüze bağlı personelden 30 kişi ile 6 arazöz yangın bölgelerine gönderildi. Ekiplerimiz orada çalışmalara katılıyor. Ülkemize büyük geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu