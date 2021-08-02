Tokat'taki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 3 kilo 585 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda N.A, K.A. ve D.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.A ve K.A tutuklandı, D.A ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Niksar ilçesinde de bir kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şahsın evine düzenledikleri operasyonda, 975 gram esrar, 39 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu