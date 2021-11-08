Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Tokat'ta, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Çamlıbel'in (61) kullandığı 60 S 0142 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Karşıyaka Mahallesinde kontrolden çıkarak özel bir pansiyonun bahçesindeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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