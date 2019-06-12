Tokat'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çamur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan bir kamyonet ile iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çamur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan bir kamyonet ile iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya'nın Taşova ilçesinden Erbaa'ya giden Adem Çakar yönetimindeki 52 DZ 554 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Onur Arslan yönetimindeki 60 EZ 634 plakalı otomobil ve Durmuş Yıldırım yönetimindeki 06 Z 0113 plakalı otomobil yoldaki çamur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Mehmet Gürsoy (25) ve Murat Aksoy (25) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Tokat
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya'nın Taşova ilçesinden Erbaa'ya giden Adem Çakar yönetimindeki 52 DZ 554 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Onur Arslan yönetimindeki 60 EZ 634 plakalı otomobil ve Durmuş Yıldırım yönetimindeki 06 Z 0113 plakalı otomobil yoldaki çamur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Mehmet Gürsoy (25) ve Murat Aksoy (25) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Tokat
Kaynak: DHA
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