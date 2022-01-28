Tokat'ta yolu karla kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Haberler
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Tokat'ta yolu karla kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta yolu karla kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolları kar nedeniyle kapalı köydeki 75 yaşındaki adam, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolları kar nedeniyle kapalı köydeki 75 yaşındaki adam, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Beykaya köyü Kuşcu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kılıç'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112'yi arayarak ambulans talep etti.

Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi, AFAD, sağlık ve ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği ekipleri harekete geçti.

Köy yolunun İl Özel İdaresine ait kepçeyle açılmasının ardından sağlık ekipleri, hastanın evine ulaştı. Kılıç, daha sonra ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Mehmet Kılıç, Erbaa, Tokat, kar, Güncel, Haber

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