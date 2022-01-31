YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER - Haberler
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YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivili köyü yolu kar nedeniyle kapandı.

TURHAL, TOKAT (DHA) - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivili köyü yolu kar nedeniyle kapandı. Bölgede çalışma yapan İl Özel İdaresine bağlı ekipler yol kenarında park halindeki Yusuf Arslan'a ait traktörün yandığını fark etti. Harekete geçen ekipler, etrafta su bulamayınca iş makinesinin kepçesiyle yanan traktörün üstüne kar dökerek söndürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Traktör, Turhal, Tokat, kar, Güncel, Haber

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