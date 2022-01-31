YANAN TRAKTÖRÜ ÜZERİNE KAR DÖKEREK SÖNDÜRDÜLER

TURHAL, TOKAT (DHA) - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivili köyü yolu kar nedeniyle kapandı. Bölgede çalışma yapan İl Özel İdaresine bağlı ekipler yol kenarında park halindeki Yusuf Arslan'a ait traktörün yandığını fark etti. Harekete geçen ekipler, etrafta su bulamayınca iş makinesinin kepçesiyle yanan traktörün üstüne kar dökerek söndürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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