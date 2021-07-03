TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Lütfü Türkkan Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Şener Şen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:11:17. #1.14#

title