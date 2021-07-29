Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yol kontrollerinde durdukları araçlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 av tüfeği ve 7 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Erbaa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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