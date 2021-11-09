Tokat'ta üniversite öğrencilerine trafik eğitimi verildi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Artova ilçesinde üniversite öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
ARTOVA, TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesinde üniversite öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve Artova Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere eğitim verildi.
Eğitimde öğrencilere trafik güvenliği, yaya önceliği ile araçlarda emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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