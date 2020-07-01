Tokat'ta traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tokat'ta traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
01.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:22
Tokat'ta traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cumali Kumaş idaresindeki 60 KU 514 plakalı traktör, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde Ömer Aydın yönetimindeki 60 YD 747 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA