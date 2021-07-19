Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi

Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde termometreler, güneş altında sıcaklığı 44 derece ölçtü.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde termometreler, güneş altında sıcaklığı 44 derece ölçtü. Sıcaktan bunalan çocuklar, meydandaki fıskiyelerle serinlemeye çalıştı. Satış için getirildiği pazarda sıcaktan etkilenen boğanın üzerine ise kovalarla su döküldü.

İlçe merkezinde, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometreler, 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, meydandaki fıskiyelerin ortasına geçerek, serinlemeye çalıştı. Aşırı sıcak nedeniyle ilçe sakinleri de dışarıdayken gölgelik yerlerde durmayı tercih etti. İlçede kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarında ise boğa sıcaktan etkilendi. Enver Akpolat'a ait kurbanlık hayvanın üzerine kovalarla su döküldü. Şemsiyelerle gölge oluşturularak, hayvanı serinletme mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcaktan etkilenen boğa, yeniden ayağa kaldırıldı.


Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Mehmet Topal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 17:20:30. #1.14#

title