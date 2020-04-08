Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu
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Şemsi Tebrizi, Güneşli, Tokat

Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu

Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu Tokat'ta, "Evde kal" çağrısına uymayanlar şehrin ana caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

08.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:02

Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu

TOKAT - Tokat'ta, "Evde kal" çağrısına uymayanlar şehrin ana caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Tokat'ta, korona virüs salgını dolayısı ile vaka sayılarında artış yaşanırken, 'Evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar sokak ve caddeleri doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkanlar şehrin ana caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri tarafından bankların kaldırıldığı Yeraltı Çarşısı üzerinde bazı vatandaşlar çevre düzenlemesinde kullanılan şemsiyelerin çevresindeki alanlara oturdu. Alışverişe çıkanlar Meydan Çarşısı bölgesinde yoğunluk oluşturdu.

İşadamı Bekir Atılgan, memurların dışında kalan esnafın hayatını mecburen dışarıda geçirmek mecburiyetinde olduğunu kaydetti. Bankalarda ertelemelerde sıkıntılar yaşadıklarını ileri süren Atılgan, "Memur rahat evinde maaşını alıp oturuyor. Evde kal çağrısına uyuyorlar, keşke bizlerde esnaflar olarak uyabilsek. Ama mecburen işlerimizi takip etmek için dışarıdayız. Fakat normal günlere sokağa çıkan insan sayında bir azalma var. Ekonomisi düzgün olan iş yerleri açmaya biliyor. Ama günü birlik para kazanmak zorunda olanlar hayatını normal şekilde devam ettiriyor" dedi.

"Tokat'ta büyük şehirler gibi risk altında"

Özel sektörde çalışan Sevil Sümenoğlu, işi olmayan risk gurubundaki insanların dışarı da daha fazla gezdiğini gözlemlediğini ifade ederek, "Tokat'ta büyük şehirler gibi risk altında. Burada da kurallara uyulması gerekiyor. Bizim vatandaş olarak risk gurubundaki kişileri uyarmamız gerekiyor ama uyardığımızda sert tepki alıyoruz. İnsanlar evde de sıkıldı. Havalar güzel olunca kendilerini dışarıya atıyorlar" diye konuştu. Vatandaş Ahmet Uygar ise cadde ve sokakların kalabalık olduğun dikkat çekerek, "Caddeler dolu, kimse umursamıyor. Kimse kimsenin umurunda değil. Birçoğu ne maske ne de eldiven kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu

Kaynak: İHA

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Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu
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