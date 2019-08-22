Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı.

22.08.2019 12:10
Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Keçeci köyünde iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince Keçeci-İverönü yolu İmbat köprüsü mevkisinde şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 10 heykel ve 26 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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