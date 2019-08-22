Tokat'ta tarihi eser operasyonu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Keçeci köyünde iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince Keçeci-İverönü yolu İmbat köprüsü mevkisinde şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 10 heykel ve 26 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.