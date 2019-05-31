Tokat'ta sürücü ve yolculara bağ yaprağı ve sirke ikramı

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından, sürücü ve yolculara bağ yaprağı ve üzüm sirkesi ikramında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek amacıyla uygulamaya konulan, "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum Projesi" kapsamında Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde sürücü ve yolculara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Sürücü ve yolcular ile sohbet eden kaymakam Karacan ve beraberindekiler, yollarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vererek, Erbaa'nın yöresel ürünü olan bağ yaprağı ve üzüm sirkesi ikram etti.

Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramı'nın başlangıç günü, 9 günlük tatil başlıyor, malumunuz bizim örfümüz adetimiz gereğince de insanlarımız, bayram günlerini aileleri ile anne babası ile geçirmek için memleketlerine gidiyorlar. Erbaa D-100 yolu üzerinde, önemli yolların geçiş noktası olduğu için trafik yoğunluğumuz var. Bununla ilgili olarak yola çıkan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim ve Erbaa'mızı tanıtıcı ürünleri hediye edelim, bayram hediyesi kabul etsinler diye hep beraber böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise vatandaşları bilinçlendirmek için böyle bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzü sürücü ve yolculara takdim edelim istedik. İnşallah bu bayram tatili sürecinde, kazasız belasız bir şekilde bütün vatandaşlarımız hem memleketlerine hem de çalıştıkları şehirlere tekrar dönerler." diye konuştu.

Kaynak: AA