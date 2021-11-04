TOKAT'TA SİS, SONBAHAR RENKLERİYLE BULUŞTU - Haberler
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TOKAT'TA SİS, SONBAHAR RENKLERİYLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta sabaha karşı yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta sabaha karşı yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Tokat'ta mevsim geçişiyle birlikte sonbaharın renklerine bürünen doğa, sabah saatlerindeki sis altında güzel manzaralar oluşturdu. Sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde renk cümbüşü yaşandı. Güneşin etkisini yitirdiği bölgede ağaçların kuruyan ve renklenen yaprakları mat görüntüsüyle dikkat çekti. Topçam ve Gıjgıj Dağları gibi kentin yüksek kesimlerinin sis altındaki görüntüsü havadan görüntülendi.

TOKAT'TA SİS, SONBAHAR RENKLERİYLE BULUŞTU

TOKAT'TA SİS, SONBAHAR RENKLERİYLE BULUŞTU

TOKAT'TA SİS, SONBAHAR RENKLERİYLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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