TOKAT'TA SİS, SONBAHAR RENKLERİYLE BULUŞTU

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta sabaha karşı yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Tokat'ta mevsim geçişiyle birlikte sonbaharın renklerine bürünen doğa, sabah saatlerindeki sis altında güzel manzaralar oluşturdu. Sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde renk cümbüşü yaşandı. Güneşin etkisini yitirdiği bölgede ağaçların kuruyan ve renklenen yaprakları mat görüntüsüyle dikkat çekti. Topçam ve Gıjgıj Dağları gibi kentin yüksek kesimlerinin sis altındaki görüntüsü havadan görüntülendi.