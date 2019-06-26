Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İlçeye bağlı Tosunlar köyünde H.K. (59) ile Hasan Öztürk (29) köye ait merada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. tüfekle Öztürk'e ateş etti.

Yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA